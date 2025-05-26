Ильхам Алиев встретился с Шахбазом Шарифом в Лачине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Переговоры состоялись в Лачине.
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом прошла в Лачине.
Переговоры состоялись в узком составе.
Напомним, что пакистанский премьер Шахбаз Шариф прибыл в Азербайджан сегодня. Он прилетел в Лачинский международный аэропорт.
В воздушной гавани в его честь выстроился почетный караул. Во встрече участвовали глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и другие официальные лица.