Вестник Кавказа

Ильхам Алиев встретился с Шахбазом Шарифом в Лачине

Ильхам Алиев встретился с Шахбазом Шарифом в Лачине
Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Переговоры состоялись в Лачине.

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом прошла в Лачине.

Переговоры состоялись в узком составе.

Напомним, что пакистанский премьер Шахбаз Шариф прибыл в Азербайджан сегодня. Он прилетел в Лачинский международный аэропорт.

В воздушной гавани в его честь выстроился почетный караул. Во встрече участвовали глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и другие официальные лица.

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Ильхам Алиев встретился с Шахбазом Шарифом в Лачине
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