Главари сепаратистов в Ханкенди готовятся сдаваться

Опубликовано: 11:16, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главари сепаратистов в Ханкенди провели сходку, на которой договорились о дальнейших действиях в условиях антитеррористической операции ВС Азербайджана. Они займутся "обеспечением физической безопасности населения", что может означать только одно – добровольное разоружение армянских боевиков.

Текущий главарь армянских сепаратистов Самвел Шахраманян собрал сегодня всех прочих политических актеров, изображающих сепаратистский режим в Ханкенди, чтобы договориться о дальнейших действиях в условиях, когда власти Азербайджана проводят антитеррористическую операцию, разоружая армянские формирования в Карабахе, а власти Армении официально объявили, что ВС РА в этом азербайджанском районе нет.

По данным армянских СМИ, Шахраманян прежде всего пожаловался на неожиданно нейтральную реакцию крупнейших международных игроков на антитеррористическую операцию ВС Азербайджана, назвав ее "неадекватной" из-за отсутствия реального давления на Баку, действующего в рамках национального законодательства и международного права.

Также главарь сепаратистов сообщил, что далее радикалы в Ханкенди займутся "обеспечением физической безопасности населения". Антитеррористическая операция не ведется на объектах гражданской инфраструктуры и в местах скопления мирного населения, поэтому речь в заявлении Шахраманяна, очевидно, идет о безопасности самих боевиков.

Как уже не раз подчеркивало азербайджанское руководство, операция будет продолжена, пока ВС Армении в Карабахском экономическом районе Азербайджана не сложат оружие. Следовательно, Шахраманян и прочие сепаратисты могут обеспечить свою безопасность очень простым способом – разоружиться.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.



Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.