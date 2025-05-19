Глава НАТО назвал разговор Путина и Трампа позитивным шагом

Генсек НАТО высоко оценил состоявшуюся накануне телефонную беседу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

В НАТО уверены, что разговор по телефону, который провели накануне президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, – это шаг, который сыграет положительную роль. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

Он призвал выразить благодарность Вашингтону за его вклад в урегулирование.

"Этот разговор – это очень позитивный шаг, который восстановил прямую коммуникацию, которой раньше не было"

– Рютте

Генсек НАТО назвал позитивным также звонок Трампа Зеленскому, который последовал сразу после разговора с Путиным.