Вестник Кавказа

Глава НАТО назвал разговор Путина и Трампа позитивным шагом

Флаг НАТО
© Фото: Динара Хаирова
Генсек НАТО высоко оценил состоявшуюся накануне телефонную беседу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

В НАТО уверены, что разговор по телефону, который провели накануне президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, – это шаг, который сыграет положительную роль. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

Он призвал выразить благодарность Вашингтону за его вклад в урегулирование.

"Этот разговор – это очень позитивный шаг, который восстановил прямую коммуникацию, которой раньше не было"

– Рютте

Генсек НАТО назвал позитивным также звонок Трампа Зеленскому, который последовал сразу после разговора с Путиным.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1015 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.