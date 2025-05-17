Вестник Кавказа

Путин и Трамп проводят телефонный разговор

Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп сегодня вечером проводят телефонный разговор. Глава российского государства сегодня находится в Сочи.

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа проходит сегодня вечером. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщил журналист Павел Зарубин.

Президент России сегодня находится в Сочи. Беседу с Трампом он проводит из образовательного центра Сириус, а точнее из нового здания музыкальной школы.

Ранее американские СМИ сообщили, что беседа глав государств стартовала примерно в 17.40 мск.

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