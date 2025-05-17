Путин и Трамп проводят телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп сегодня вечером проводят телефонный разговор. Глава российского государства сегодня находится в Сочи.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа проходит сегодня вечером. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщил журналист Павел Зарубин.
Президент России сегодня находится в Сочи. Беседу с Трампом он проводит из образовательного центра Сириус, а точнее из нового здания музыкальной школы.
Ранее американские СМИ сообщили, что беседа глав государств стартовала примерно в 17.40 мск.