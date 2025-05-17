О чем Трамп будет говорить с Путиным после Стамбула?

Американист Владимир Васильев в разговоре с "Вестником Кавказа" проанализировал вероятные цели и аргументы президента США Дональда Трампа, которые он будет озвучивать сегодня в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным по теме украинского урегулирования.

На сегодняшний вечер назначен третий телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Вашингтон решил организовать новую российско-американскую беседу на высшем уровне после возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле, и, как ожидается, основной темой звонка станет ускорение украинского урегулирования и выход в кратчайшие сроки на стабилизирующие ситуацию мирные договоренности.

О том, с какой позицией выступит Дональд Трамп на новых переговорах с Владимиром Путиным и почему Белый дом так торопится с продвижением украинского урегулирования, "Вестник Кавказа" побеседовал с главным научным сотрудником Института США и Канады РАН Владимиром Васильевым.

Чего хочет Трамп?

В первую очередь американист обратил внимание, что с точки зрения Вашингтона российско-украинские переговоры 16 мая в Стамбуле были не вполне успешными, так как американской цели стороны не достигли. "Поэтому в телефонном разговоре с Владимиром Путиным Дональд Трамп будет выступать с очень простой позицией, исходящей из провала переговоров в Стамбуле по важнейшему для США вопросу – заключению немедленного перемирия на 30 дней. На фронте сейчас российская армия активно наступает, а украинская армия, наоборот, отступает, и Вашингтон требуется это остановить, чтобы парализовать стратегическую инициативу, которую сейчас имеет Россия на поле боя", - сказал он.

"Заметьте, что Киев по-прежнему получает и поставки западной военной техники, и западные разведданные, однако, по-видимому. под влиянием всех последних событий ВСУ сильно деморализованы. Для США это явное нарушение баланса в украинском конфликте. В связи с этим формально Дональд Трамп говорит о том, что необходимо положить конец кровопролитию и людским потерям как со стороны Украины, так и России, но главное направление его политической воли – это приостановка российских военных действий. Именно ради этого и делается сегодняшний звонок", - подчеркнул Владимир Васильев.

"Вашингтону пришлось срочно организовывать телефонный разговор с президентом после того, как 16 мая стало ясно, что полагаться на украинскую делегацию в Стамбуле невозможно: она поставила вопрос о перемирии, но ей ничего не удалось сделать. Надо сказать, что украинская делегация летела в Стамбул не ради серьезных переговоров о всеобъемлющем урегулировании, а только с мандатом на две инициативы – обмен пленными и перемирие на 30 дней. Обмен пленными был согласован, а перемирие отложили в дальний ящик. Трампа это совершенно не устраивает, ему требуется это перемирие. Причем он понимает, что введение новых санкций ничего не изменит на фронте как минимум в краткосрочной перспективе, наступление российских войск продолжится. Значит, нужно договариваться самому", - пояснил эксперт.

Что предложит Трамп?

Американист указал на главную интригу ожидаемых переговоров Путина и Трампа: неясно, что американский президент предложит в обмен на перемирие. "Трамп не может просто запросить перемирие – он должен посулить России какие-то экономические выгоды. И здесь есть довольно широкий спектр вариантов, включая ослабление санкционного давления вплоть до отмены тех или иных санкций или бизнес-преференции, которые Россия может получить при условии прекращения огня. Предложение Трампа должно быть действительно весомым, ведь для России приостановка наступления – это политически очень сложное решение. До этого вводилось прекращение огня только по ограниченному списку объектов энергетической инфраструктуры или на время праздников – но украинская сторона де-факто не соблюдала условия. Потому с точки зрения РФ просто ввести широкое перемирие бесполезно", - сообщил Владимир Васильев.

"Для выполнения российских условий перемирия у Дональда Трампа может попросту не хватить влияния на украинское руководство. Напомню, что Россия ждет, чтобы Украина вывела свои войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой Республик. Даже если предположить, что Трамп в разговоре с Зеленским убедит его это сделать, не факт, что приказ Зеленского будет выполняться. Элементы недоговороспособности Украины ставят сейчас и администрацию Трампа, и самого президента США в очень трудное положение. Трамп ведь заявил по итогам встречи в Стамбуле, что ему надоело, что все вопросы решают его помощники, он недоволен, что им не удается сдвинуть дело с мертвой точки, и потому за дело берется он сам – но это только усложняет дело для Вашингтона", - отметил главный научный сотрудник ИСК РАН.

Проблемы Трампа

Эксперт заявил о наличии администрации Трампа двух одинаково неудобных для нее перспектив украинского конфликта. "Если не получится добиться перемирия, встанет выбор: либо бросить украинское урегулирование на европейцев и хоть как-то красиво выйти из этого конфликта, либо переводить борьбу за мир на Украине в новую фазу эскалации. И то, и другое только отдаляет мирное урегулирование. Если же сейчас за дело берется сам Дональд Трамп, то для него первый вариант – вывод США из переговорного процесса – будет равнозначен принятию того, что он недееспособен, так как даже лично не может урегулировать конфликт. Он все эти месяцы рассказывал, что стоит ему только связаться или встретиться с Путиным, и все проблемы очень быстро будут решены. Если этого не произойдет, по репутации Трампа будет нанесен очень серьезный удар", - сказал он.

"В итоге, поскольку сам Трамп взялся за решение проблемы украинского урегулирования и перемирия, американский президент отступать уже не может. Он как бы сжег мосты, перешел или вот-вот перейдет определенного рода Рубикон. Поэтому ему придется предлагать Владимиру Путину что-то достаточно серьезное. Ему срочно нужен успех на украинском направлении, он хотел бы уже начать большую геополитическую игру: купировать возникший при Джозефе Байдене конфликт и приступить к втягиванию Россию в американские внешнеполитические планы", - продолжил Владимир Васильев.

"Сейчас, когда у США не очень ладятся отношения с Китаем, а позиции Китая по-настоящему сильны, администрация Трампа ищет, как ослабить Пекин. Самой большое внешнеполитическое разочарование Дональда Трампа – что Китай оказался крепким орешком. Без каких-то геополитических игр с Россией и Индией американцы не добьются своей цели по сдерживанию Китая. Поэтому тоже Дональд Трамп сегодня спешит с украинским урегулированием: он уже 4 месяца у власти, а в украинском конфликте мало что изменилось. Это действительно заставляет Трампа терять терпение, так как он видит, что увязает в конфликте. Посмотрим, что сегодня он предложит Владимиру Путину", - заключил американист.