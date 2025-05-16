Вестник Кавказа

В Кремле рассказали о ситуации с подготовкой встречи Путина и Трампа

В Кремле рассказали о ситуации с подготовкой встречи Путина и Трампа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дмитрий Песков сообщил о необходимости тщательной подготовки встречи лидеров РФ и США.

Встречу президентов России и Соединенных Штатов необходимо хорошо подготовить. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Два президента принимают решение. Встреча, конечно же, нуждается в проработке, но в зависимости от того, какие сроки они с вами обозначат, уже команда будет под это подстраиваться"

– представитель Кремля

Он также указал на то, что для того, чтобы эта встреча получилась результативной, ее необходимо как следует подготовить.

"В любом случае, как нам представляется, конечно, встреча должна быть результативной, встреча президентов. Но для того, чтобы быть результативной, она должна быть хорошо подготовлена"

– Дмитрий Песков

Напомним, несколько дней назад госсекретарь США сообщил, что Вашингтон получил от Москвы согласие устроить личную встречу президентов, как только это станет возможным.

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