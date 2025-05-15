Вестник Кавказа

Трамп назвал цель встречи с Путиным

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Глава Белого дома сообщил о необходимости встречи с российским президентом. Ранее Трамп говорил, что готов провести с ним переговоры.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, для чего ему необходимо встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

Возвращаясь из ОАЭ в США на своем самолете, он сообщил журналистам, что их диалог с главой российского государства нужен для того, чтобы урегулировать ситуацию на Украине.

"Мы должны встретиться. Он и я встретимся. Я думаю, нам удастся урегулировать [конфликт]. Может быть, и нет. По крайней мере мы узнаем это"

– глава Белого дома

Ранее Трамп сообщил о готовности провести встречи с российским президентом, как только она будет согласована.

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