Трамп назвал цель встречи с Путиным

Глава Белого дома сообщил о необходимости встречи с российским президентом. Ранее Трамп говорил, что готов провести с ним переговоры.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, для чего ему необходимо встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.
Возвращаясь из ОАЭ в США на своем самолете, он сообщил журналистам, что их диалог с главой российского государства нужен для того, чтобы урегулировать ситуацию на Украине.
"Мы должны встретиться. Он и я встретимся. Я думаю, нам удастся урегулировать [конфликт]. Может быть, и нет. По крайней мере мы узнаем это"
– глава Белого дома
Ранее Трамп сообщил о готовности провести встречи с российским президентом, как только она будет согласована.