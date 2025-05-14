Нормализовать отношения России и США очень трудоемко и сложно – МИД РФ

Восстановление российско-американских отношений будет очень сложным процессом, так как администрация Джо Байдена довела их фактически до коллапса, заявил Сергей Рябков.

Работа над возобновлением отношений РФ и США будет очень сложной, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он выразил сожаление в связи с тем, что в последние годы президенты США, руководившие страной до Дональда Трампа, довели отношения с Москвой практически до коллапса.

"Выводить их из этого состояния – очень трудоемкое и сложное дело"

– Сергей Рябков

Дипломат подчеркнул, что в таких условиях нет права на ошибку.

Поэтому, указал он в ответ на соответствующий вопрос, существует несколько факторов, которые могли бы повлиять на организацию российско-американского контакта на высшем уровне – возможность ее проведения не сводится к прогрессу переговоров по украинскому урегулированию либо его отсутствию.

Более того, отметил Рябков, встреча глав государств – слишком ответственная тема для импровизаций, поэтому прямой зависимости от хода переговоров по Украине здесь нет.