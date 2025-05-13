Трамп ждет хороших новостей по переговорам России и Украины

Президент США Трамп ждет хороших новостей по урегулированию конфликта на Украине. Он также не исключает своей поездки в Стамбул.

В ближайшие дни появятся хорошие новости по Украине, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе.

"Я думаю, что сегодня, может быть, завтра, а может быть, и в пятницу, нас ждут довольно хорошие новости, но посмотрим"

- Дональд Трамп

Он также отметил активную роль Катара в посредничестве между Москвой и Киевом для урегулирования конфликта.

Ранее Дональд Трамп не исключил, что посетит Стамбул, если увидит там шансы на урегулирование украинского кризиса.

Напомним, что в прошедшие выходные президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямой переговорный процесс без предварительных условий. Встреча сторон состоится 15 мая.

Сейчас известно, что от Штатов в Стамбул отправятся спецпосланники американского президента Кит Келлог и Стивен Уиткофф, а также глава Госдепартамента Марко Рубио. Кто поедет в Турцию от России, станет известно в ближайшее время.