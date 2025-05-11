Венгрия призвала ЕС не мешать переговорам в Стамбуле

Уже завтра, 15 мая, в Стамбуле могут состояться переговоры России и Украины. Глава МИД Венгрии призвал Евросоюз не мешать их проведению.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду на успешное проведение переговоров России и Украины, которые готовятся 15 мая в Стамбуле.

"Эта неделя может стать замечательной для всего мира, если российско-украинские переговоры в Турции увенчаются успехом"

- Петер Сийярто

Он также надеется, что представители Евросоюза не будут мешать успеху мирных переговоров Москвы и Киева.

Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье президент России Владимир Путин предложил властям Украины возобновить без предварительных условий прямые переговоры.

От американской стороны в Стамбул прибудут спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог, а также госсекретарь Марко Рубио. Сам Дональд Трамп допустил возможность своего визита в Турцию, если это потребуется. Кто поедет на переговоры от российской стороны, еще неизвестно.