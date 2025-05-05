Вестник Кавказа

В Турции заявили о готовности Стамбула к переговорам

В Турции заявили о готовности Стамбула к переговорам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дипломатический источник в Турции проинформировал о готовности Стамбула принять делегации Москвы и Киева для проведения переговоров.

Стамбул подготовили к переговором между Россией и Украиной, сообщил турецкий дипломатический источник. 

"Все готово в Стамбуле. Ждём (конкретики от сторон – ред.)"

– диписточник 

Напомним, что с предложением о переговорах с Киевом выступил в ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин. Российский лидер предложил провести консультации о возможном прекращении огня 15 мая в Стамбуле.

По мнению главы РСМД Ивана Тимофеева, переговоры между РФ и Украиной в Стамбуле пройдут на уровне дипломатов. Встреча на высшем уровне маловероятна.

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