В Турции заявили о готовности Стамбула к переговорам

Дипломатический источник в Турции проинформировал о готовности Стамбула принять делегации Москвы и Киева для проведения переговоров.

Стамбул подготовили к переговором между Россией и Украиной, сообщил турецкий дипломатический источник.

"Все готово в Стамбуле. Ждём (конкретики от сторон – ред.)"

– диписточник

Напомним, что с предложением о переговорах с Киевом выступил в ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин. Российский лидер предложил провести консультации о возможном прекращении огня 15 мая в Стамбуле.

По мнению главы РСМД Ивана Тимофеева, переговоры между РФ и Украиной в Стамбуле пройдут на уровне дипломатов. Встреча на высшем уровне маловероятна.