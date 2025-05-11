Вестник Кавказа

В Стамбул на переговоры РФ и Украины прибудут Уиткофф и Келлог

Вид на Новую мечеть и Галатский мост в Стамбуле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американская сторона на переговоры России и Украины, которые планируется провести 15 мая, направит Уиткоффа и Келлога. По данным СМИ, представители США выступят наблюдателями на прямых переговорах сторон.

В Стамбул, где 15 мая могут пройти прямые переговоры России и Украины, от США прибудут спецпосланник президента Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным CNN представители Вашингтона на встрече в Стамбуле намерены выступить в роли наблюдателей.

Провести прямые переговоры предложил ранее президент РФ Владимир Путин. Кто именно войдет в состав российской делегации пока неизвестно.

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