Вестник Кавказа

СМИ: еврочиновники могут посетить Стамбул

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Еврочиновники могут посетить Стамбул, где пройдут предстоящие переговоры России и Украины. Об этом пишут СМИ.

Представители европейских структур могут посетить Стамбул, где пройдет встреча Москвы и Киева, чтобы убедиться в готовности украинской стороны к переговорам, сообщила газета The Guardian.

"Существует вероятность, что некоторые европейские чиновники также будут присутствовать в Стамбуле, чтобы убедиться, что команда украинских переговорщиков готова к потенциально важным переговорам, подготовка к которым была сравнительно небольшой"

- The Guardian

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что может посетить Стамбул в день, когда состоятся предполагаемые переговоры России и Украины.

Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье Владимир Путин заявил о намерении восстановить переговорный процесс с Украиной в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, согласился на прямую встречу с российской стороной. Предполагается, что переговоры Москвы и Киева начнутся 15 мая.

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