Эрдоган рассчитывает на успех переговоров России и Украины в Стамбуле

Стамбул готов принять переговоры России и Украины по урегулированию конфликта. Президент Турции рассчитывает на успех встречи двух стран.

Турция рада принять переговоры России и Украины и рассчитывает на их успех, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с обращением к нации после заседания правительства.

Он также заявил, что у него состоялся обстоятельный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили множество вопросов, включая мирные переговоры по Украине.

Эрдоган передал, что еще разговаривал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

"Мы поддерживаем стремление Трампа разрешать конфликты путем диалога и дипломатии"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Напомним, что в ночь с 10 на 11 мая Владимир Путин объявил о восстановление переговорного процесса с Украиной в Стамбуле. Турция выразила готовность принять встречу двух стран и ждет согласования условий.

Дональд Трамп, в свою очередь, не исключил возможности приехать на переговоры в Стамбуле.