Трамп отказался от новых санкций против России

Дональд Трамп заявил, что не ужесточает санкции в отношении России. При этом он допустил введение новых ограничений.

Американский лидер Дональд Трамп после телефонной беседы со своим российским коллегой Владимиром Путиным рассказал, почему Вашингтон не ужесточает антироссийские санкции.

По словам президента, США не делают этого, чтобы не препятствовать урегулированию украинского конфликта. Он добавил, что санкции могут сделать все намного хуже.

При этом Трамп допустил введение новых ограничений против России. Глава государства отметил, что "может наступить время, когда ужесточение антироссийских санкций произойдет".

Глава государства также отметил, что доверяет руководителю России. Помимо этого, Трамп утвердительно ответил на вопрос о том, верит ли он, что российский президент хочет мира.

Кроме того, Трамп назвал Путина "приятным джентльменом" и заявил, что телефонный разговор с ним был хорошим. Он сообщил, что в урегулировании конфликта есть определенный прогресс.