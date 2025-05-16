Путин рассказал о разговоре с Трампом

Президент России Владимир Путин после окончания переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трамном вкратце рассказал ждавшим завершения беседы журналистам, как прошло общение глав двух государств.
Разговор с американским лидером Дональдом Трампом продолжался более двух часов и был откровенным и содержательным, отметил российский лидер.
"Этот разговор состоялся, продолжался более двух часов. Он был очень содержательным и весьма откровенным, и в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным"
- Владимир Путин
В разговоре президент США высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий и перемирия, отметил российский лидер, передает ТАСС.
"Прежде всего я поблагодарил президента Трампа за поддержку со стороны США по возобновлению прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, по поводу возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной, как известно, еще в 2022 году"
- Владимир Путин
Россия готова и дальше работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре, который в том числе может включать вопросы прекращения огня и принципы урегулирования конфликта, заверил Трампа президент РФ.
"Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций. Таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей"
- Владимир Путин
В ходе общения с американским коллегой Владимир Путин вновь подчеркнул, что прекращение огня в ситуации на Украине на определенное время возможно в случае достижения соответствующих договоренностей, а также отметил, что позиция России по ситуации на Украине остается неизменной: главное - устранить первопричины кризиса, сообщил он в беседе.
"Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций. Таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей"
- Владимир Путин
Глава государства заверил, что чуть позже все детали переговоров сообщат пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и помощник главы государства Юрий Ушаков.