Путин рассказал о разговоре с Трампом

Президент России Владимир Путин после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, продолжавшихся более 2 часов, вышел к журналистам и рассказал, как прошла беседа лидеров двух государств.

Президент России Владимир Путин после окончания переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трамном вкратце рассказал ждавшим завершения беседы журналистам, как прошло общение глав двух государств.

Разговор с американским лидером Дональдом Трампом продолжался более двух часов и был откровенным и содержательным, отметил российский лидер.

"Этот разговор состоялся, продолжался более двух часов. Он был очень содержательным и весьма откровенным, и в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным"

- Владимир Путин

В разговоре президент США высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий и перемирия, отметил российский лидер, передает ТАСС.

"Прежде всего я поблагодарил президента Трампа за поддержку со стороны США по возобновлению прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, по поводу возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной, как известно, еще в 2022 году"

- Владимир Путин

Россия готова и дальше работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре, который в том числе может включать вопросы прекращения огня и принципы урегулирования конфликта, заверил Трампа президент РФ.

"Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций. Таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей"

- Владимир Путин

В ходе общения с американским коллегой Владимир Путин вновь подчеркнул, что прекращение огня в ситуации на Украине на определенное время возможно в случае достижения соответствующих договоренностей, а также отметил, что позиция России по ситуации на Украине остается неизменной: главное - устранить первопричины кризиса, сообщил он в беседе.

"Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций. Таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей"

- Владимир Путин

Глава государства заверил, что чуть позже все детали переговоров сообщат пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и помощник главы государства Юрий Ушаков.