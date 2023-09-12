Глава МО Азербайджана встретился с новым командующим российских миротворцев

Опубликовано: 16:39, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Министр обороны Азербайджана принял в Баку нового командующего РМК в Карабахе и глава СВ РФ. Он на встрече подчеркнул, что сотрудничество между Баку и Москвой основано на дружбе и доверии.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел встречу с командующим сухопутными войсками РФ Олегом Салюковым, который в свою очередь представил нового командующего российскими миротворцами Кирилла Кулакова, сообщает пресс-служба МО АР.

Гасанов на встрече подчеркнул, что российско-азербайджанские отношения основаны на дружбе и взаимном доверии. Он также рассказал о возросшем в последнее время числе провокаций, которые совершают на территории Азербайджана армянские боевики.

Салюков выразил признательность за прием и напомнил, что двусторонние отношения имеют исторические корни, а Баку и Москва являются стратегическими партнерами.