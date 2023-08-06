Глава МИД Турции и госсекретарь США поговорили о Южном Кавказе и зерновом соглашении

Опубликовано: 10:36, 6 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава турецкого МИД и госсекретарь США пообщались по телефону. Центральными темами прошедшей накануне беседы стали Южный Кавказ и зерновое соглашение.

Накануне состоялся телефонный разговор главы МИД Турции и госсекретаря США. Об этом рассказали турецком МИД.

В ходе беседы Хакана Фидана и Энтони Блинкена обсуждался целый спектр вопросов. В частности, главы ведомств поговорили о последних события на Южном Кавказе, включая нормализацию армяно-азербайджанских отношений.

Одной из центральных тем разговора стала ситуация вокруг зернового соглашения, которое было завершено в июле этого года.

Помимо этого, затрагивались вопросы безопасности на Черном море и расширение НАТО.