Анкара: Путин прилетит в Турцию

Опубликовано: 14:03, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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Владимир Путин совершит визит в Турцию – об этом сегодня в ходе телефонного разговора договорились главы двух стран. Одной из тем предстоящих переговоров двух лидеров станет возможное продление зерновой сделки.

В ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился о его визите в республику, сообщила канцелярия турецкого лидера.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры договорились по вопросу визита Путина в Турцию"

- канцелярия президента Турции

Дата визита российского лидера пока не уточняется, известно лишь, что в ходе телефонной беседы стороны обсудили зерновую сделку, и Эрдоган заверил Путина, что Анкара продолжит прикладывать усилия с целью возобновления зерновой сделки, сообщила канцелярия турецкого лидера.

"Эрдоган подчеркнул, что если черноморская инициатива не будет действовать длительное время, то это не пойдет никому на пользу, в первую очередь пострадают нуждающиеся в зерне беднейшие страны"

- канцелярия президента Турции

Также турецкий лидер в ходе разговора охарактеризовал сделку как "мост мира".