Анкара: Путин прилетит в Турцию

В ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился о его визите в республику, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры договорились по вопросу визита Путина в Турцию"
- канцелярия президента Турции
Дата визита российского лидера пока не уточняется, известно лишь, что в ходе телефонной беседы стороны обсудили зерновую сделку, и Эрдоган заверил Путина, что Анкара продолжит прикладывать усилия с целью возобновления зерновой сделки, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Эрдоган подчеркнул, что если черноморская инициатива не будет действовать длительное время, то это не пойдет никому на пользу, в первую очередь пострадают нуждающиеся в зерне беднейшие страны"
- канцелярия президента Турции
Также турецкий лидер в ходе разговора охарактеризовал сделку как "мост мира".