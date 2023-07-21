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Путин пока не хочет разговаривать с Эрдоганом

Путин и Эрдоган едят мороженое
© Фото: сайт Кремля
Владимир Путин в настоящее время не собирается контактировать с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее турецкий лидер выразил надежду на скорейшую встречу с президентом России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов у президента России Владимира Путина по контактам с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По его словам, в настоящее время Путин не собирается контактировать со своим турецким коллегой.

Ранее Эрдоган выразил надежду на скорейшую встречу с российским президентом. По его словам, он хочет поговорить о "зерновой сделке".

Также турецкий лидер рассказал, что обсуждал с Владимиром Путиным его визит в Турцию. Президент подчеркнул, что намерен довести вопрос "зерновой сделки" с российским коллегой до определенной точки.

Эрдоган хочет встретиться с Путиным как можно скорее

Эрдоган хочет встретиться с Путиным как можно скорее

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