Эрдоган хочет встретиться с Путиным как можно скорее

Опубликовано: 13:34, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на скорейшую встречу с Владимиром Путиным. По его словам, он хочет обсудить с российским лидером ситуацию вокруг "зерновой сделки".

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время. По его словам, встреча лидеров двух государств должна состояться как можно скорее.

Он подчеркнул, что сегодня Анкара находится на связи с Россией, напомнив о телефонных разговорах министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Также Эрдоган отметил, что в переговорах с Москвой участие принимает глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын.

"Вместе с переговорами мы надеемся в самое ближайшее время довести этот вопрос до определенной точки с господином Путиным"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер выразил надежду, что встреча с Путиным и переговоры по "зерновой сделке" состоятся очень скоро, поскольку у президента РФ есть определенные ожидания.