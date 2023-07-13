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В Турции ждут приезда Владимира Путина

В Турции ждут приезда Владимира Путина
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В руководстве ПСР поделились ожиданиями от возможного визита российского президента в Турцию. Там рассчитывают, что это произойдет уже совсем скоро.

Руководство Турции надеется, что в скором времени республику посетит президент России Владимир Путин. Такое заявление сделал в четверг пресс-секретарь турецкой правящей Партии справедливости и развития.

"Я думаю, что если Путин поедет за границу, то он приедет в Турцию"

– Омар Челик

Заявление президента Турции

На днях президент Турции выразил надежду на то, что российский лидер приедет в республику в августе. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, он планирует обсудить на этих переговорах ряд важных тем. Одним из центральных вопросов станет ситуация вокруг зернового соглашения.

Путин: решение по зерновой сделке еще не принято

Путин: решение по зерновой сделке еще не принято

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