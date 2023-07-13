В Турции ждут приезда Владимира Путина

Опубликовано: 23:40, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В руководстве ПСР поделились ожиданиями от возможного визита российского президента в Турцию. Там рассчитывают, что это произойдет уже совсем скоро.

Руководство Турции надеется, что в скором времени республику посетит президент России Владимир Путин. Такое заявление сделал в четверг пресс-секретарь турецкой правящей Партии справедливости и развития.

"Я думаю, что если Путин поедет за границу, то он приедет в Турцию"

– Омар Челик

Заявление президента Турции

На днях президент Турции выразил надежду на то, что российский лидер приедет в республику в августе. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, он планирует обсудить на этих переговорах ряд важных тем. Одним из центральных вопросов станет ситуация вокруг зернового соглашения.