Путин: решение по зерновой сделке еще не принято

Опубликовано: 20:11, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Продлевать стамбульскую инициативу или выйти из нее? Путин сообщил, что решения пока нет. Один из вариантов - остановить участие до тех пор, пока не будут выполнены обещания, данные России.

Москва пока не приняла решения о том, как поступить с зерновой сделкой, которая сейчас представляет из себя "игру в одни ворота", рассказал российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24".

"Что касается условий, на которых мы согласились обеспечить безопасность вывоза украинского зерна, то да, там были пункты этой договоренности с ООН, согласно которым нужно было учитывать и российские интересы - это логистика, это страхование, это движение денег, связанных с оплатой нашей продукции и многие другие моменты. Ничего - хочу это подчеркнуть - вообще ничего не было сделано. Все игра в одни ворота"

– президент РФ

Хотя Россия не увидела исполнения условий, она не раз соглашалась продлить стамбульскую сделку. "Многократно. Но слушайте: хватит, в конце концов", - заметил лидер.

Несмотря на то, что инициатива изначально задумывалась для помощи беднейшим странам, практически все украинское зерно было направлено не в Африку, а в страны Европы.

Решение по поводу пролонгации черноморской инициативы, срок которой истекает 17 июля, еще не принято.

"Как одна из опций: не сначала продление, а потом выполнение обещаний, а сначала выполнение обещаний, и потом наше участие"

– Владимир Путин

То есть, РФ может выйти из сделки, а после того, как будут выполнены договоренности, вернется в нее.

"Мы продлим. Ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания"

– Путин