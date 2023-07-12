Глава ООН связался с Путиным по поводу продления зерновой сделки

Опубликовано: 20:00, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гутерриш направил письмо Путину с предложениями оптимизации российской позиции в зерновой сделке. Ранее Москва заявляла о намерении выйти из черноморского соглашения, срок действия которого истекает 17 июля.

Письмо с предложением оптимизации черноморской инициативы направил глава ООН Антониу Гутерриш главе российского государства Владимиру Путину.

«В рамках продолжающихся усилий в этом направлении генеральный секретарь направил вчера письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором излагается предложение, направленное на улучшение выполнения меморандума о взаимопонимании ради того, чтобы сохранить черноморскую инициативу»

– представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик

По его словам, глава организации намерен продолжать диалог с Путиным в отношении продления сделки.

Дюжаррик уточнил, что письмо главы ООН, в частности содержит предложение по расчету через Россельхозбанк.