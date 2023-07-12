Эрдоган пытается продлить зерновую сделку, Путин вносит предложения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что продолжает обсуждение со всеми странами-участницами зерновой сделки возможности продления соглашения.
Турецкий лидер отметил, что хотел бы обсудить перспективы продления черноморского соглашения со своим российским коллегой Владимиром Путиным, который уже высказал по теме «некоторые предложения»
В заключение Эрдоган также привел данные, согласно которым благодаря работе зернового соглашения мировой рынок получил более 33 млн т продовольствия.
Напомним, что ранее официальная Москва неоднократно подчеркивала, что зерновая сделка не выгодна РФ. По словам главы российского внешнеполитического ведомства МИД РФ Сергея Лаврова, в случае прекращения действия соглашения, РФ за свой счет обеспечит нуждающиеся страны зерном.