Эрдоган пытается продлить зерновую сделку, Путин вносит предложения

Опубликовано: 18:24, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

ПРезидент Турции заявил о важности продления зерновой селки, благодаря которой мировой рынок получил более 33 млн т продовольствия. Россия заявила о том, что не видит выгод в продолжении участия в черноморском соглашении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что продолжает обсуждение со всеми странами-участницами зерновой сделки возможности продления соглашения.

Турецкий лидер отметил, что хотел бы обсудить перспективы продления черноморского соглашения со своим российским коллегой Владимиром Путиным, который уже высказал по теме «некоторые предложения»

В заключение Эрдоган также привел данные, согласно которым благодаря работе зернового соглашения мировой рынок получил более 33 млн т продовольствия.

Напомним, что ранее официальная Москва неоднократно подчеркивала, что зерновая сделка не выгодна РФ. По словам главы российского внешнеполитического ведомства МИД РФ Сергея Лаврова, в случае прекращения действия соглашения, РФ за свой счет обеспечит нуждающиеся страны зерном.