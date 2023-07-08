Путин приедет в Турцию в августе - Эрдоган

Президент России прилетит в Турцию в следующем месяце, такое заявление сделал турецкий лидер.
Реджеп Тайип Эрдоган озвучил примерные сроки визита, выступая по итогам переговоров с главой Украины, которые состоялись накануне вечером в Анкаре.
Он пояснил, что Турция ведет переговоры с обеими сторонами по поводу обмена пленных.
"В следующем месяце господин [Владимир] Путин посетит Турцию. И у нас вновь будет возможность в формате тет-а-тет обсудить эту тему"
– Реджеп Тайип Эрдоган
Глава турецкого государства добавил, что до приезда российского лидера планируются также телефонные переговоры с ним.
Ранее турецкие СМИ сообщили о высокой вероятности того, что в скором времени состоится встреча в традиционном формате между президентами России и Турции. По их данным, в качестве места для переговоров может быть выбрана как Турция, так и РФ.