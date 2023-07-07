Эрдоган и Зеленский сели за стол переговоров

Сегодня вечером в Стамбул прибыл президент Украины Владимир Зеленский, его пригласил турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.
Визит главы украинского государства в Турцию начался с церемонии официальной встречи в резиденции "Вахтеддин", где лидеры двух стран обменялись рукопожатиями и приветственными фразами, после чего отправились на встречу в формате один на один, в ходе которых стороны намерены обсудить региональные и международные вопросы, передает турецкое информационное агентство Anadolu.
"Переговоры один на один начались"
- канцелярия президента Турции
Ожидается, что в ходе беседы президенты двух стран дадут оценку двусторонним отношениям, обсудят последние события в российско-украинском конфликте и ход зерновой сделки.
После окончания двусторонней встречи переговоры продолжатся в расширенном составе.