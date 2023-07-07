Опубликовано: 12:43, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с Владимиром Путиным после встречи с Владимиром Зеленским в Стамбуле. Они могут состояться как в Турции, так и в России.

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться после визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул, передает турецкий телеканал A Haber.

Там заявили, что переговоры между российским и турецким лидерами могут состояться как в России, так и в Турции. При этом телеканал подчеркнул, что вероятность встречи Путин и Эрдогана после визита Зеленского высокая.

Ранее сообщалось, что Зеленский приедет в Стамбул для переговоров с Эрдоганом. На них главы государств собираются обсудить зерновую сделку и ситуацию на Украине.