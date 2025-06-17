Глава МИД РФ встретился с председателем КНР

В ходе дипломатического турне по азиатскому континенту глава российской дипломатии Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, а сегодня примет участие в заседании ШОС.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Китай провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Сегодня в китайском Тяньцзине пройдет заседание министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), и председатель КНР провел встречу со всеми главами МИД, участвующими в нем, а позже отдельно встретился с российской делегацией во главе с Лавровым, передает РИА Новости.

Сегодняшнее заседание станет ключевым перед саммитом ШОС, который пройдет в конце августа в Тяньцзине, сообщили ранее в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудят нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития и совершенствования деятельности организации, а также рассмотрят вопросы содержательного наполнения заседания Совета глав государств-членов ШОС, включая проекты итоговых документов"

- официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Напомним, ранее мы писали о том, что глава российской дипломатии Сергей Лавров в воскресенье утром приземлился в аэропорту Пекина – министр прилетел в Китай на министериал ШОС, в ходе которого будет завершена подготовка к саммиту лидеров Шанхайской организации сотрудничества на рубеже лета и осени 2025 года.

Согласно планам МИД РФ, министр проведет в Китае три дня: сегодня он будет работать в Пекине, завтра прибудет в соседний Тяньцзинь, где и будет организован в понедельник-вторник министериал ШОС.