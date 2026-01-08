Вестник Кавказа

Израиль приступил к новой серии ударов по объектам "Хезболла" в Ливане

© Фото: ЦАХАЛ
Израильская армия проводит очередную атаку на объекты движения "Хезболла", расположенные в Ливане. Удары стали ответом на нарушения движением соглашения о прекращении огня, уточнили в Израиле.

ЦАХАЛ проводит серию ударов по объектам "Хезболла" в Ливане, следует из сообщения пресс-службы армии обороны Израиля.

"В ответ на неоднократные нарушения со стороны "Хезболлах" соглашения о прекращении огня Армия обороны Израиля начала наносить удары по террористическим целям "Хезболла" в нескольких районах Ливана"

– ЦАХАЛ

Отметим, что в начале января в Израиле выражали недовольство тем, как идет процесс разоружения "Хезболла" в Ливане.

