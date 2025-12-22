В столице КБР заработает первый в регионе фиджитал-центр

Власти Кабардино-Балкарии по примеру Грозного и Кисловодска в нынешнем году откроют в Нальчике первый в регионе большой фиджитал-центр, который станет важнейшим элемент будущей структуры спортивно-развлекательного кластера.

В столице Кабардино-Балкарии городе Нальчик в наступившем 2026 году появится первый в республике большой фиджитал-центр, который будет создан как важнейший элемент будущей структуры спортивно-развлекательного кластера республики, сообщил глава региона Казбек Коков.

"Продолжаем формировать в Нальчике спортивную инфраструктуру. Сегодня осмотрел территорию, где создаем спортивно-развлекательный кластер. …На территории кластера в ближайшее время начнем строительство экстрим-парка, а с учетом наличия необходимых спортивных объектов рассматриваем создание здесь и фиджитал-центра"

- Казбек Коков

Разрабатывать проект спортивного центра в Нальчике будет разрабатывать республиканское министерство по делам молодежи, такая задача уже поставлена его главе Азамату Люеву, отметил Коков, напомнив: о создании спортивной площадки, объединяющей классические и цифровые виды спорта, его попросили жители в конце декабря 2025 года во время прямой линии.

Создаваться спортивно-развлекательный кластер будет не на пустом месте - на его будущей территории уже есть Ледовый дворец, детская академия творчества Солнечный город" и спортивный комплекс.

Напомним, первый фиджитал-центр на территории СКФО в начале декабря минувшего 2025 года заработал в столице Чечни Грозном, а второй перед самым Новым годом открылся в Кисловодске.