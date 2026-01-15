В Узбекистане будут финансово поощрять учащихся и чиновников за чтение

Учащиеся и чиновники Узбекистана смогут получить деньги за чтение книг. Также в стране создадут Фонд развития культуры чтения.

Власти Узбекистана намерены популяризировать чтение в стране через систему финансового поощрения. Премии за прочитанные книги будут получать школьники, студенты и госслужащие.

Самые читающие учащиеся будут получать по 10 млн сумов (около $800). Премию будут получать 100 отличившихся учащихся. Чиновники смогут рассчитывать на премию в виде месячной зарплаты.

Планы властей центральноазиатской республики развить культуру чтения, однако, не ограничиваются только учащимися и госслужащими. Рекомендуемый норматив в 10 книг за год планируется распространить на все взрослое население страны. Для реализации культурной инициативы будет создан Фонд развития культуры чтения.