Посол: Россия – один из ключевых партнеров Ашхабада

Посол РФ в Туркменистане подвел итоги экономического сотрудничества Москвы и Ашхабада в 2025 году: товарооборот между странами вырос более, чем на 35%.

В 2025 году Россия показала себя одним из основных партнеров Туркменистана в области экономики, такое заявление сделал посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин на брифинге для журналистов, подводя итоги прошедшего года.

"Россия оставалась ведущим торговым партнером Туркменистана. За 10 месяцев 2025 года товарооборот между двумя странами вырос на 35%, что заметно больше, чем за весь 2024 год"

– Иван Волынкин

Он отметил, что в настоящее время в Туркменистане зарегистрировано 38 компаний с участием российского капитала.

В стране представлены такие крупные российские компании как "Газпром", "Камаз", "Татнефть" и другие.