В Армении опровергли заявления о враждебных действиях в отношении Ирана

© Фото: сайт парламента Армении
Ереван опроверг слова посла Ирана, который ранее заявил, что власти Армении покровительствуют враждебным Тегерану силам.

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван не предпринимает и не планирует враждебных действий против Ирана. 

"Армения никогда не предпринимала и не будет предпринимать никаких шагов против Ирана и не будет вовлечена в подобные процессы"

– Ален Симонян 

Так спикер армянского парламента прокомментировал заявление диппредставителя ИРИ в Армении Халила Ширголами, который подверг критике бездействие армянских властей, допускающих пикеты у посольства Ирана в поддержку протестующих. Ширголами заявил, что Армения может стать центром враждебной Ирану активности. 

Симонян также заявил, что Ирану не стоит опасаться запуска "Маршрута Трампа", который является выгодным проектом для всех стран региона.

