Выработка электроэнергии на АЭС Аккую начнется уже в 2026 году

Строительство первого реактора АЭС "Аккую" в Турции уже практически завершено, а выработка электроэнергии ожидается уже в этом году.

Уже в 2026 году запланирован запуск первого реактора АЭС "Аккую" — проекта Росатома в Турции, сообщил глава турецкого минэнерго Альпарслан Байрактар в эфире телеканала TRT Haber.

Он уточнил, что на данный момент строительство завершено почти на 95%.

"Мы планируем ввести первый реактор АЭС "Аккую" в течение этого года. В предстоящий понедельник вместе с главой Росатома (Алексеем - ред.) Лихачевым посетим стройку, посмотрим за работами на месте"

– Альпарслан Байрактар

Напомним, "Аккую" – один из зарубежных проектов Росатома, первая атомная электростанция в Турции.