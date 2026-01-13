Вестник Кавказа

Россия не имеет притязаний на Гренландию – посол в Дании

© Фото: visitgreenland
Российский посол в Дании отверг наличие в РФ притязаний на Гренландию. "Российская угроза" используется НАТо как предлог для милитаризации Арктики.

Российская Федерация не претендует на Гренландию, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

"Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении своих соседей по Арктике, не угрожает им военными действиями, не занимается их шантажом и не претендует на захват их территории"

– Владимир Барбин

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что если США "не возьмут" Гренландию, это сделают РФ или КНР.

Российский дипломат в беседе с ТАСС напомнил, что глава МИД Дании объявил 14 января, что угрозы острову нет ни со стороны России, ни стороны Китая. 

"Тем не менее страны НАТО, включая Данию, широко используют фетиш российской или китайской угрозы для милитаризации Арктики"

– Владимир Барбин

