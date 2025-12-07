Москва и Вашингтон продолжат работу по стабилизации дипмиссий – посольство США

В американском посольстве в Москве сообщили, что работа по восстановлению функционирования дипмиссий РФ и США будет продолжена.

РФ и США на постоянной основе осуществляют конструктивную работу по стабилизации работы дипломатических представительств, сообщили в американском посольстве в Москве.

"США рассматривают канал двусторонней работы как конструктивный и постоянно действующий формат для переговоров по стабилизации работы наших представительств"

– посольство США

В дипмиссии уточнили, что взаимодействия российский из амерканских дипломатов сосредоточены на восстановлении деятельности диппредставительств в Москве и Вашингтоне, а не на более широкой нормализации отношений двух стран, пишет газета "Известия".

В посольстве добавили, что на ближайшее время планов по переговорам нет.