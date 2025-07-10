Сергей Лавров прилетел в Китай на министериал ШОС

Глава российской дипломатии Сергей Лавров утром приземлился в аэропорту Пекина – министр прилетел в Китай на министериал ШОС, в ходе которого будет завершена подготовка к саммиту лидеров Шанхайской организации сотрудничества на рубеже лета и осени 2025 года.

Руководитель внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров сегодня утром прилетел из Северной Кореи в Китай для участия в Совете министров иностранных дел (министериале) государств Шанхайской организации сотрудничества.

Напомним, что Лавров в настоящее время находится в дипломатическом турне по азиатскому континенту. 10-11 июля он находился в Куала-Лумпуре (Малайзия) на саммите АСЕАН, где в том числе провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио, затем прилетел в северокорейский город Вонсан.

Согласно планам МИД РФ, министр проведет в Китае три дня: сегодня он будет работать в Пекине, завтра прибудет в соседний Тяньцзинь, где и будет организован в понедельник-вторник министериал ШОС.

Как подчеркнули в российском ведомстве, министериал является финальным этапом подготовки трехдневной встречи глав государств ШОС 30 августа-1 сентября 2025 года, который также состоится в Тяньцзине. В повестку министериала включены текущее состояние и пути развития ШОС.

Вместе с тем Сергей Лавров будет проводить двусторонние переговоры с коллегами из стран ШОС.