Сергей Лавров передал послание главе КНДР от президента России

Сегодня прошли переговоры главы российской дипломатии Сергея Лаврова и руководителя КНДР Ким Чен Ына. Он выразил благодарность северокорейскому лидеру за встречу и передал ему послание от Владимира Путина.

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном и передал ему послание от президента России Владимира Путина, сообщили СМИ.

"Президент передает вам самые горячие приветы, подтверждая приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты. Очень рассчитывает на продолжение прямых контактов в самое ближайшее время"

- Сергей Лавров

Он поблагодарил Ким Чен Ына за встречу и подчеркнул, что она способствует развитию отношений на основе Договора о стратегическом партнерстве. Российский министр выразил признательность за визит руководителя КНДР в посольство РФ по случаю Дня Победы.

Сергей Лавров также рассказал Ким Чен Ыну о сегодняшней встрече главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Он назвал переговоры полезными и предметными.