Вестник Кавказа

США объявили санкции против России и Северной Кореи

США объявили санкции против России и Северной Кореи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Санкции США введены в отношении гражданина РФ Асатряна и гражданина КНДР Хёка, а также четырех компаний. Сообщается, что рестрикции введены в рамках борьба с киберпреступностью.

Госдепартамент США сообщил о новых американских санкциях, они касаются одного гражданина РФ, одного гражданина КНДР и четырех фирм.

Санкции связаны с борьбой с киберпреступностью. Гражданин РФ Гайк Асатрян, а также компании "Асатрян" и "Фортуна", а также Korea Saenal Trading Corporation и Korea Songkwang Trading General Corporation по заявлениям США связаны с наймом персонала в IT-сфере якобы с целью "принесения дохода правительству" КНДР, также сообщается, что вырученные средства могли использоваться для спонсирования северокорейских программ "по разработке оружия массового поражения и баллистических ракет".

Гражданин КНДР Сон Кум Хёк считается связанным с хакерской группировкой Andariel и причастен к попыткам взлома компьютерных систем Минфина США.

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