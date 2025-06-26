США объявили санкции против России и Северной Кореи

Санкции США введены в отношении гражданина РФ Асатряна и гражданина КНДР Хёка, а также четырех компаний. Сообщается, что рестрикции введены в рамках борьба с киберпреступностью.

Госдепартамент США сообщил о новых американских санкциях, они касаются одного гражданина РФ, одного гражданина КНДР и четырех фирм.

Санкции связаны с борьбой с киберпреступностью. Гражданин РФ Гайк Асатрян, а также компании "Асатрян" и "Фортуна", а также Korea Saenal Trading Corporation и Korea Songkwang Trading General Corporation по заявлениям США связаны с наймом персонала в IT-сфере якобы с целью "принесения дохода правительству" КНДР, также сообщается, что вырученные средства могли использоваться для спонсирования северокорейских программ "по разработке оружия массового поражения и баллистических ракет".

Гражданин КНДР Сон Кум Хёк считается связанным с хакерской группировкой Andariel и причастен к попыткам взлома компьютерных систем Минфина США.