Россия многому научилась за годы санкционного давления – Кремль

В Кремле заявили, что Россия сделает все возможное для минимизации последствий санкций. Там допустили изменения в списке недружественных стран.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия за годы западного санкционного давления многому научилась. Он добавил, что для минимизации последствий ограничений будет сделано все возможное.

Пресс-секретарь президента также назвал американские санкции против России незаконными. Песков подчеркнул, что ограничения вредят бизнесу России и Соединенных Штатов.

Кроме того, он сказал, что список недружественных стран нельзя считать догматическим и может пересматриваться в случае изменения отношений Москвы к государствам.

Представитель Кремля добавил, что в настоящее время список не претерпел никаких изменений.