Вестник Кавказа

Россия многому научилась за годы санкционного давления – Кремль

Вид на Спасскую башню Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле заявили, что Россия сделает все возможное для минимизации последствий санкций. Там допустили изменения в списке недружественных стран.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия за годы западного санкционного давления многому научилась. Он добавил, что для минимизации последствий ограничений будет сделано все возможное.

Пресс-секретарь президента также назвал американские санкции против России незаконными. Песков подчеркнул, что ограничения вредят бизнесу России и Соединенных Штатов.

Кроме того, он сказал, что список недружественных стран нельзя считать догматическим и может пересматриваться в случае изменения отношений Москвы к государствам.

Представитель Кремля добавил, что в настоящее время список не претерпел никаких изменений.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1025 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.