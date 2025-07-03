Трамп признал, что Россия может справляться с санкциями

Возможность введения новых жестких санкций США против РФ обсуждалась в рамках разговора двух президентов. При этом Трамп отметил, что России удается справляться с санкционным давлением.

Американский лидер Дональд Трамп согласился с тем, что Россия справляется с санкциями и сообщил, что этот вопрос обсуждался в ходе недавнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщил Трамп, в беседе с Путиным они "много говорили о санкциях".

"Ему удавалось справляться с санкциями"

– Трамп

При этом американский лидер заметил, что возможные новые ограничения будут жестче - "это довольно жесткие санкции".

"Он (Путин) понимает, что они могут последовать. Он профессионал"

– Трамп

Президент США заявил, что Владимир Путин "не в восторге" в связи с возможностью введения Штатами новых ограничений.