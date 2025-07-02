Вестник Кавказа

США объявили 3 июля о новых антииранских санкциях

США объявили 3 июля о новых антииранских санкциях
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Два десятка компаний, занимающиеся морскими перевозками, угодили в санкционные списки США. Это компании из Ирана, Великобритании, ОАЭ и Панамы.

Соединенные Штаты ввели санкции против ряда компаний и судов, причастных к транспортировке нефти из Ирана, а также в отношении семи граждан Ливан, связанных с группировкой "Хезболла". Об этом сказано на сайте Минфина США.

Под ограничительные меры попали 20 компаний, которые занимаются морскими перевозками, в том числе из Ирана, Великобритании, ОАЭ, Панамы, а также свыше десятка судов. 

В санкционные списки внесены включены компании VS Oil Terminal FZE, Rhine Shipping DMCC и Robinbest Limited, осуществлявших транспортировку иранской нефти в обход американских санкций.

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