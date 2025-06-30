Израиль призвал "евротройку" восстановить санкции против Ирана

В МИД Израиля призвали Германию, Францию и Британию восстановить санкции против Ирана. Заявление прозвучало после отказа Тегерана сотрудничать с МАГАТЭ.

Страны "евротройки" (Германия, Франция и Великобритания) должны восстановить санкции против Ирана после решения Тегерана прекратить сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар.

"Настало время активировать механизм немедленного восстановления санкций против иранского режима"

- Гидеон Саар

Напомним, что Израиль атаковал объекты Ирана по обогащению урана 13 июня, в ночь на 22 июня удары совершили и ВВС США. После этого в Тегеране полностью отказались от продолжения переговоров по ядерной программе, однако продолжили консультации с "евротройкой" по этому вопросу.

Последняя встреча Ирана и "евротройки" прошла 20 июня в Женеве. В МИД ИРИ ее назвали полезной "с точки зрения информирования европейцев" о позиции Тегерана".