Вестник Кавказа

В Чечне запустили Предгорную СЭС

В Чечне запустили Предгорную СЭС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Предгорная солнечная электростанция начала работать в Чечне, она стала третьей и крупнейшей в республике. Мощность СЭС составляет 25 МВт.

В Чечне в эксплуатацию ввели Предгорную СЭС, информирует филиал оператора Северокавказского регионального диспетчерского управления энергосистем.

Мощность объекта – 25 МВт, СЭС построена возле села Илсхан‑Юрт в Курчалоевском районе республики. Это третья СЭС в Чечне, на ней впервые задействованы трекеры HSAT для слежения за солнцем, что позволит получить до 25% больше энергии.

В Чечне растет энергопотребление, ввод Предгорной солнечной электростанции поможет удовлетворять растущие потребности региона в энергии.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
600 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.