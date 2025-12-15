В Чечне запустили Предгорную СЭС

Предгорная солнечная электростанция начала работать в Чечне, она стала третьей и крупнейшей в республике. Мощность СЭС составляет 25 МВт.
В Чечне в эксплуатацию ввели Предгорную СЭС, информирует филиал оператора Северокавказского регионального диспетчерского управления энергосистем.
Мощность объекта – 25 МВт, СЭС построена возле села Илсхан‑Юрт в Курчалоевском районе республики. Это третья СЭС в Чечне, на ней впервые задействованы трекеры HSAT для слежения за солнцем, что позволит получить до 25% больше энергии.
В Чечне растет энергопотребление, ввод Предгорной солнечной электростанции поможет удовлетворять растущие потребности региона в энергии.