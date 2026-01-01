Сель заставил задержаться под Сочи четыре пассажирских поезда

Сегодня вечером грунтовые селевые массы сошли на железнодорожные пути в районе Якорной Щели под Сочи, частично перекрыв движение поездов – из-за чрезвычайного происшествия железнодорожники вынуждены были задержать четыре состава.

Сегодня вечером железнодорожники Сочи вынуждены были перекрыть движение пассажирских поездов из-за схода грунта на перегоне железной дороги, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Вместе с селевыми массами на рельсы по одной линии в районе Якорной Щели сошел грунт объемом 10 кубометров, который полностью перекрыл ее, передает "АиФ".

В результате происшествия сотрудникам Северо-Кавказаской железной дороги пришлось приостановить движение поездов, были задержаны с отправлением четыре пассажирских состава, пассажирам которых пришлось прождать около часа, пока пути расчистят хозяйственный поезд из локомотива и трех вагонов, а также экскаватор, которые оперативно выдвинулись на пути для устранения последствий селя.

На данный момент пути уже расчищены, движение поездов на участке восстановлено.