Перспективы развития связей обсудили глава МИД Азербайджана и спецпредставитель ЕС

Джейхун Байрамов принял сегодня в Баку спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу. Стороны обсудили ряд важных тем, включая перспективы дальнейшего взаимодействия Азербайджана и ЕС.

В четверг, 15 января, в Баку прошла встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и специального представителя Евросоюза по Южному Кавказу Магдалены Гроно. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на страницах азербайджанского министерства в соцсетях.

Центральной темой обсуждения стали нынешнее состояние и перспективы сотрудничества Азербайджана и ЕС. Кроме того, стороны поговорили о процессе нормализации отношений Азербайджана с Арменией.

В ходе встречи было рассмотрено взаимодействие Баку и Брюсселя в политике, экономике, транспорте и энергетике. В частности, стороны затронули достигнутые договоренности по отдельным инструментам партнерства и предстоящие шаги.

Джейхун Байрамов рассказал Гроно о прогрессе и перспективах процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией, а также озвучил позицию Баку касательно мирного урегулирования.

Помимо этого, участники встречи обменялись мнениями по ряду других региональных и международных вопросов.