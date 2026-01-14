Секретарь Совбеза Ирана попал под санкции США

Али Лариджани включен в санкционный список США. Вместе с ним под ограничительные меры попали еще 10 граждан Ирана.

Соединенные Штаты внесли в список санкций секретаря Совбеза Ирана Али Лариджани. Об этом свидетельствуют данные управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства.

Согласно информации минфина США, в санкции включен Али Лариджани 1958 года рождения, связанный с верховным лидером аятоллой Али Хаменеи.

Под ограничительные меры также попали еще 10 граждан Ирана и 13 компаний, зарегистрированных в Иране, ОАЭ и Сингапуре.

Масштабные акции протеста, вспыхнувшие в Иране в конце прошлого года, продолжаются до сих пор. Они начались на фоне девальвации национальной валюты и высокой инфляции.