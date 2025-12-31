Вестник Кавказа

Вершинин и посол Йемена обсудили пути урегулирования ситуации в республике

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Эскалация на юго-востоке Йемена и возможности ее урегулирования обсудили сегодня замглавы МИД РФ Вершинин и йеменский посол в Москве.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Йемена в РФ Ахмед Салем аль-Вахейши провели обсуждение ситуации в Йеменской Республике и перспективы решения имеющих место противоречий, информирует МИД России.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации в Йемене и вокруг него в свете эскалации на юго-востоке страны. С российской стороны подчеркнута необходимость стабильности на основе поиска компромиссных решений существующих проблем и противоречий в рамках широкого межйеменского диалога под эгидой ООН"

– МИД РФ

Также стороны обменялись мнения по ряду актуальных вопросов, касающихся дальнейшего развития дружественных отношений России и Йемена, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

