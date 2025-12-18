Удар саудовской коалиции по Йемену: что происходит и почему?

Почему Саудовская Аравия ударила по Йемену, что это значит для отношений ОАЭ и Саудовской Аравии, что сказали в Йемене и ОАЭ об ударе, как в мире реагируют на ситуацию в Йемене и каковы возможные сценарии развития событий в Йемене?

Авиаудар, нанесенный коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией, по йеменскому порту стал беспрецедентным актом прямой конфронтации между двумя союзниками - Саудовской Аравией и ОАЭ. Эта операция, направленная против прибывшего из ОАЭ груза нарушила хрупкий статус-кво в йеменском конфликте, выведя на первый план геополитические противоречия между Эр-Риядом и Абу-Даби.

Удар по порту Йемена - что произошло?

Утром во вторник стало известно о проведении возглавляемой Саудовской Аравией коалицией "ограниченной военной операции" в йеменском порту Эль-Мукалла, расположенном на востоке страны. Целью авиаударов были два судна, прибывшие в прошедшие выходные из эмиратского порта Фуджейра. По утверждению коалиции, суда отключили системы идентификации перед выгрузкой "крупных партий оружия и бронетехники", предназначенных для йеменских сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС).

Сообщается, что операцию коалиция провела в ночные часы для минимизации рисков для гражданского населения, при этом жертв и сопутствующего ущерба зафиксировано не было.

МИД Саудовской Аравии опубликовал официальное заявление, в котором выразил сожаление по поводу действий ОАЭ, оказывающих давление на силы ЮПС для ведения операций у южной границы королевства. В заявлении подчеркивается, что любые угрозы национальной безопасности Саудовской Аравии представляют собой "красную линию".

Что удар по порту Йемена значит для саудовско-эмиратского альянса?

Это первый случай, когда Саудовская Аравия нанесла прямой удар по интересам своего формального союзника по коалиции - ОАЭ. С 2015 года оба государства партнерствуют в возглавляемой Саудовской Аравией анти-хуситской военной кампании, но их долгосрочные цели в Йемене всегда расходились.

Саудовская Аравия официально поддерживает единство и территориальную целостность Йемена и выступает за сильное центральное правительство в лице международно признанного Президентского руководящего совета (ПРС), который бы не угрожал безопасности протяженной границы королевства с Йеменом. ОАЭ же, формально входя в коалицию, с 2020 года выводят свои регулярные силы и делают ставку на поддержку локальных прокси-сил, в первую очередь ЮПС, который открыто выступает за отделение юга Йемена и восстановление независимого государства, существовавшего до 1990 года.

Почему Саудовская Аравия ударила по Йемену?

Непосредственным триггером стала масштабная военная операция ЮПС в Йемене, начатая 2 декабря. Силы сепаратистов за несколько дней захватили ключевые города Сайун и Тарим, а также нефтяные месторождения в провинции Хадрамаут.

Хадрамаут имеет стратегическое значение: он граничит с Саудовской Аравией и содержит, по некоторым оценкам, до 80% йеменских запасов нефти. Три недели назад ЮПС установил контроль над большей частью Хадрамаута и провинции Аль-Махра, что дало сепаратистам контроль примерно над половиной страны и практически всей территорией бывшего Южного Йемена.

Для Саудовской Аравии стремительное усиление лояльной ОАЭ силы у своих границ стало прямой угрозой национальной безопасности. Несколько дней назад в Минобороны Саудовской Аравии призвали ЮПС покинуть восточные провинции Йемена, также были нанесены авиаудары по военным объектам сепаратистов в Хадрамауте.

Что сказали представители ОАЭ об ударе по Йемену?

МИД ОАЭ категорически отверг обвинения в поставках оружия, заявив, что груз "не включал какое-либо оружие". В министерстве утверждали, что выгруженные транспортные средства предназначались для использования силами ОАЭ, действующими в Йемене, и что Саудовская Аравия об этой отправке заранее знала.

Представители ОАЭ подчеркнули "приверженность безопасности и стабильности" Саудовской Аравии и отвергли любые попытки втянуть их в напряженность между сторонами в Йемене.

Кроме того, Минобороны ОАЭ заявило о добровольном завершении миссии и выводе своих "контртеррористических" подразделений из Йемена. Решение объяснили "последними событиями и их потенциальными последствиями", но не указали конкретные сроки вывода.

Как отреагировало правительство Йемена на удар?

Глава ПРС Рашад аль-Алими сегодня объявил о решительных мерах:

Введение чрезвычайного положения на всей подконтрольной территории на 3 месяца и блокаду территорий занятых сепаратистами на 72 часа;

Выдвижение ультиматума ОАЭ с требованием вывести все свои силы из Йемена в течение 72 часов (в саудовском заявлении фигурирует требование в 24 часа);

Отмена пакта о совместной обороне с ОАЭ, обвинив их в поддержке сепаратистов.

Однако внутри самого ПРС, который был создан 3 года назад как хрупкий союз различных фракций при посредничестве Саудовской Аравии, произошел раскол. Четыре из восьми членов Совета, включая ключевых фигур, связанных с ЮПС и пользующихся поддержкой ОАЭ, публично отвергли ультиматум аль-Алими. В их совместном заявлении ОАЭ были названы "ключевым партнером в противостоянии хуситскому проекту".

Как в мире реагируют на ситуацию в Йемене?

Оман: страна, традиционно выступающая посредником в Йемене, призвала стороны к участию в диалоге вместо эскалации;

страна, традиционно выступающая посредником в Йемене, призвала стороны к участию в диалоге вместо эскалации; РФ: несколько дней назад выразила готовность к взаимодействию с йеменскими властями, Саудовской Аравией и ОАЭ для деэскалации ситуации на юге страны;

несколько дней назад выразила готовность к взаимодействию с йеменскими властями, Саудовской Аравией и ОАЭ для деэскалации ситуации на юге страны; Китай: через официального представителя МИД призвал к разрешению споров путем политического диалога;

через официального представителя МИД призвал к разрешению споров путем политического диалога; США: на прошлой неделе госсекретарь Марко Рубио выразил обеспокоенность ситуацией в Йемене и призвал к "сдержанности и дипломатическим усилиям";

на прошлой неделе госсекретарь Марко Рубио выразил обеспокоенность ситуацией в Йемене и призвал к "сдержанности и дипломатическим усилиям"; Турция: в выходные в МИД страны охарактеризовали события в Йемене как "вызывающие беспокойство", а также заявили, что будет поддерживать все усилия по защите суверенитета и территориальной целостности страны.

Каковы возможные сценарии развития событий в Йемене?